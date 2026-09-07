Минэнерго и Samsung E&A обсудили развитие сотрудничества в нефтепереработке

Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел встречу с Президентом и генеральным директором (CEO) компании Samsung E&A Хонг Намкунгом.

Samsung E&A является одной из ведущих южнокорейских инжиниринговых и EPC-компаний, имеющей значительный опыт реализации крупных проектов в сфере нефтепереработки, нефтехимии и энергетики.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках реализации стратегического проекта по созданию нового нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Казахстане.

В ходе встречи корейская компания была ознакомлена с текущим статусом подготовки проекта и основными направлениями его дальнейшей реализации. Особое внимание уделено вопросам технологической конфигурации будущего комплекса, развитию нефтехимического производства, привлечению частных инвестиций и использованию передовых инженерных решений.

Представители южнокорейской компании выразили заинтересованность в дальнейшем изучении проекта и возможностях участия на последующих этапах его реализации.

В настоящее время в Казахстане продолжается работа по подготовке предварительного ТЭО нового комплекса. На данном этапе рассматриваются различные варианты его технологической конфигурации, производственной специализации и размещения с учетом сырьевой базы и инфраструктуры.

Министерство энергетики продолжает работу по привлечению потенциальных инвесторов, технологических партнеров и ведущих международных инжиниринговых компаний к реализации проекта.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить диалог и детальную проработку перспектив сотрудничества.