В Шымкенте состоялась рабочая встреча, посвященная развитию местного содержания в рамках Карачаганакского проекта и перспективам расширения участия отечественных производителей в цепочках поставок нефтегазовой отрасли.

В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики, КПО, PSA, IMBC, промышленных предприятий и бизнес-сообщества города Шымкент.

В рамках рабочей встречи представители Карачаганакского проекта представили долгосрочные планы по развитию местного содержания и обсудили с отечественными товаропроизводителями возможности расширения поставок казахстанской продукции.

Участники также посетили ряд промышленных предприятий Шымкента, в том числе ТОО «Karlskrona LC AB», ТОО «Asia Trafo» и ТОО «Renaissance SHIK». В ходе визитов представители компаний ознакомились с производственными возможностями предприятий и выпускаемой продукцией.

Центральным мероприятием стала выставка продукции отечественных товаропроизводителей, а также круглый стол с участием промышленных предприятий, первого заместителя акима города Шымкент Айдына Каримова и руководителя Управления проектных документов Департамента недропользования Министерства энергетики Баглан Сембековой.

«Для Министерства энергетики развитие местного содержания является одним из важных направлений государственной политики. Наша задача — не просто увеличить долю закупок у отечественных производителей, а создать условия для устойчивого развития казахстанского бизнеса, повышения его конкурентоспособности и интеграции в цепочки поставок крупных нефтегазовых проектов», — отметила руководитель Управления проектных документов Департамента недропользования Министерства энергетики Баглан Сембекова.

В рамках государственной политики уже реализуется ряд мер, направленных на расширение участия отечественных производителей в закупках крупных нефтегазовых проектов. В частности, совершенствуются тендерные процедуры, предусматриваются дополнительные механизмы поддержки отечественных товаропроизводителей, а также реализуется пятилетняя программа развития местных поставщиков.

Особое внимание уделяется формированию устойчивого спроса на отечественную продукцию, расширению номенклатуры локализуемых товаров, развитию производственных возможностей казахстанских предприятий и повышению их соответствия требованиям крупных операторов.

Как отмечалось на встрече, важную роль в этом процессе играют долгосрочные договоры и оффтейк-контракты. Такие механизмы позволяют отечественным предприятиям планировать инвестиции, модернизировать производство и наращивать мощности, имея более четкое понимание будущего спроса.

Работа по развитию местного содержания ведется в тесном взаимодействии Министерства энергетики, PSA, крупных операторов, IMBC и недропользователей. В рамках этого взаимодействия анализируются потребности проектов, определяются востребованные товарные группы и перспективные направления для локализации производства.

По итогам встречи участники подчеркнули необходимость дальнейшего развития взаимодействия между государством, недропользователями, операторами и отечественными производителями. Такой подход позволит расширять участие казахстанского бизнеса в закупках нефтегазовых проектов и формировать долгосрочные производственные цепочки внутри страны.