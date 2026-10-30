В Казахстане обновят нормативы численности персонала энергетических предприятий

Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация, министерства энергетики, национальной экономики, труда и социальной защиты населения обновляют нормативы численности персонала в энергетике и оценивают реальную потребность предприятий в кадрах с учётом производственных процессов и особенностей оборудования.

Исследование, которое проводят специалисты Республиканского научно-исследовательского института по охране труда, позволит определить, сколько специалистов необходимо для обслуживания оборудования, проведения ремонтов и обеспечения надёжной работы энергетической инфраструктуры.

Для исследования выбраны пилотные площадки в Астане, Акмолинской и Карагандинской областях, а также, в Экибастузе. С 20 октября специалисты института по охране труда проводят хронометражные наблюдения на ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия».

Они фиксируют продолжительность производственных операций, изучают функции работников, проводят фотографию рабочего времени и интервьюируют сотрудников. Анализ охватывает работу на щитах управления и непосредственно у оборудования. Данные помогут определить нормативную численность работников с учётом фактической нагрузки.

При разработке нормативов учитываются масштаб предприятия, состав оборудования, вид топлива, уровень автоматизации, протяжённость и плотность электрических и тепловых сетей. Это позволит избежать формального подхода и применять требования, соответствующие условиям работы конкретных объектов.

Председатель КЭА Талгат Темирханов отмечает, что потребность в квалифицированных кадрах будет расти по мере развития энергетической инфраструктуры.

«Президент в послании обозначил масштабные задачи по развитию инфраструктуры. 2027 год объявлен Годом строительства, а значит, потребность в квалифицированных специалистах будет только расти. Для энергетики это особенно актуально: предстоит строить новые и модернизировать действующие электростанции и сети. Важно обеспечить не только ввод объектов в эксплуатацию, но и их дальнейшее надёжное обслуживание. Поэтому, уже сегодня необходимо понимать, сколько специалистов потребуется отрасли. Разработка типовых нормативов позволит оценить эту потребность на основе объективных данных и планировать кадровое обеспечение энергетических предприятий», — подчеркнул Талгат Темирханов.

В число пилотных объектов вошли ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и районные котельные АО «Астана-Энергия», Карагандинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, Степногорская ТЭЦ и Экибастузская ГРЭС-1. В исследовании также участвуют АО «Астана-РЭК», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Караганды Жарык».

Полевой этап исследования продлится до начала декабря 2026 года. Завершить актуализацию нормативов планируется в феврале 2027 года.

Обновленные нормативы станут основой для определения необходимой штатной численности и помогут обеспечить надлежащее обслуживание оборудования, качество ремонтов и надёжность энергоснабжения.