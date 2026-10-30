Состоялась техническая встреча по проекту Камбаратинской ГЭС-1

В Стамбуле состоялась техническая встреча по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1 при участии представителей Казахстана, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан при поддержке Всемирного банка.

В переговорах приняли участие от Республики Казахстан вице-министр энергетики Ержан Ертаев и вице-министр водных ресурсов и ирригации Арсен Жаканбаев.

Участники обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1 860 МВт, которая планируется к строительству на реке Нарын в Кыргызской Республике. Проект реализуется совместно правительствами трех государств и имеет стратегическое значение для развития регионального водно-энергетического сотрудничества.

В ходе встречи стороны рассмотрели ключевые технические вопросы реализации проекта, обменялись мнениями по дальнейшим направлениям совместной работы и обсудили перспективы взаимодействия в водно-энергетической сфере.

Реализация Камбаратинской ГЭС-1 призвана внести вклад в развитие энергетического потенциала Центральной Азии и укрепление регионального сотрудничества в области энергетики и рационального использования водных ресурсов.

Состоявшаяся встреча стала очередным важным этапом взаимодействия Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана по продвижению совместного проекта, направленного на обеспечение устойчивого развития водно-энергетического сектора региона.