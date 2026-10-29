В Астане на экспертной площадке Energy Trends: Gas & Petrochemicals, организованной общественным фондом «Energy Monitor», состоялось предметное обсуждение практических механизмов развития газовой и нефтегазохимической отраслей Казахстана.

Представители Министерства энергетики РК, национальных компаний «QazaqGaz» и «КазМунайГаз», частных недропользователей и экспертного сообщества рассмотрели всю производственную цепочку сектора — от поиска и разведки новых месторождений до транспортировки газа и выпуска продукции высоких переделов.

Ключевым вектором встречи стала реализация задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана по кардинальному обновлению подходов к геологоразведке, превращению геологии в высокотехнологичную отрасль, привлечению частного капитала в изучение недр, а также развитию газовой инфраструктуры и глубокой переработки сырья для нужд отечественной экономики.

Выступая на рабочей сессии, вице-министр энергетики РК Ерлан Акбаров подчеркнул, что устойчивое развитие газовой отрасли и надежная газификация регионов начинаются с качественного изучения недр и достоверности геологических данных. Сегодня утвержденные извлекаемые запасы газа в республике составляют почти 4 трлн кубометров (более половины из которых — попутный нефтяной газ), а ежегодное производство товарного газа поддерживается на уровне свыше 27 млрд кубометров. При этом внутреннее потребление динамично растет и в текущем году превысит 22,5 млрд кубометров за счет газификации населенных пунктов, роста экономики и перевода промышленных объектов на экологичное топливо.

Для синхронного наращивания сырьевой базы и перерабатывающих мощностей запланирован ввод четырех новых газоперерабатывающих заводов общей мощностью 9,4 млрд кубометров сырого газа в год.

«Наличие геологических запасов само по себе еще не означает наличие готового к поставке товарного газа. Необходимы инвестиции, современные технологии и согласованное развитие инфраструктуры. Каждый новый завод должен иметь подтвержденные источники долгосрочной загрузки. Именно поэтому Министерство энергетики разрабатывает программу развития отрасли с горизонтами на 2030, 2035 и 2040 годы, которая жестко увяжет изучение недр, добычу и переработку с перспективными потребностями населения и промышленности», — отметил вице-министр энергетики РК Ерлан Акбаров.

Во исполнение поручений Главы государства по полномасштабному исследованию недр Министерство делает ставку на раскрытие потенциала 11 малоизученных осадочных бассейнов страны (из 15 существующих). В Кодексе «О недрах» закреплены преференции для сложных глубоких залежей, а действующим недропользователям предоставлено право углублять границы своих участков до пяти километров без новых аукционов. Прорабатываются стимулы для освоения нетрадиционных ресурсов, включая метан угольных пластов. Кроме того, меняются подходы к аукционной системе: главным критерием наряду с платежом становится долгосрочный геологический результат — объем исследований, качество новых геологических данных и реальная подготовка запасов к освоению.

В свою очередь модератор и организатор встречи, директор общественного фонда «Energy Monitor» Нурлан Жумагулов акцентировал важность сквозного планирования между добычей и переработкой.

«Газ и газохимия требуют общего предметного разговора. Прежде чем строить новое предприятие, инвестору необходимо четко понимать, откуда придет сырье, сколько оно будет стоить и насколько надежными будут поставки на годы вперед. А производителю газа важно видеть гарантированный спрос и условия, при которых он сможет вкладываться в разведку и добычу. Успех любого проекта определяется способностью долгие годы выпускать конкурентоспособную продукцию, и здесь важны конкретные практические решения, над которыми бизнес и государство работают сообща», — подчеркнул Нурлан Жумагулов.

Особое внимание в ходе работы уделено развитию глубокой нефтегазохимии и формированию вокруг крупных заводов экосистемы малого и среднего бизнеса — задачи, особо отмеченной в Послании Президента. За 2023–2025 годы выпуск нефтегазохимической продукции в Казахстане вырос на 73% — с 358,6 до 619,2 тыс. тонн. С вводом новых крупных производств (полиэтилена, бутадиена, газосепарационного и аммиачно-карбамидного комплексов) и выходом их на проектную мощность объем выпуска к 2031 году достигнет порядка 2,9 млн тонн в год. Это обеспечит отечественные предприятия сырьем для производства собственных строительных материалов, труб, упаковки и медицинских изделий, востребованных в рамках общенациональной инфраструктурной модернизации.

Участники встречи также предметно обсудили вопросы совершенствования законодательной базы (включая разрабатываемый закон «О нефтегазохимической промышленности», регулирование рынка СПГ и газомоторного топлива), модернизацию газотранспортной системы и подземных газохранилищ для надежного газоснабжения более 13 миллионов казахстанцев.