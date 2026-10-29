Международный диалог по вопросам энергетической безопасности с участием Казахстана и Китая

Председатель комитета энергетики Общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики Республики Казахстан, Алмаз Абилдаев принимает участие в работе IV Диалога аналитических центров Глобального Юга, который проходит в городе Шэньян (провинция Ляонин, КНР).

Ключевым вектором участия эксперта Казахстана стала специализированная энергетическая сессия форума, целиком посвященная вызовам и перспективам обеспечения международной энергетической безопасности. Нынешний диалог выступает авторитетной глобальной платформой, где ведущие эксперты развивающихся государств вырабатывают скоординированные подходы к устойчивому развитию ТЭК в условиях меняющейся геополитической и экономической конъюнктуры.

В рамках профильного форума Алмаз Абилдаев выступил с докладом, посвященным стратегической роли Казахстана в обеспечении региональной и глобальной энергетической безопасности

В своем выступлении спикер подробно представил видение Казахстана по формированию сбалансированной энергетической архитектуры. Казахстанский эксперт сделал особый акцент на том, что неделимость энергетической безопасности требует равного доступа к технологиям, защиты критической инфраструктуры и взвешенного подхода к процессам декарбонизации, который не должен ставить под угрозу надежность национальных энергосистем.

«Сегодня вопросы энергетической безопасности вышли на первый план глобальной повестки. Консолидация аналитического потенциала на площадке Альянса в Шэньяне позволяет нам совместно искать ответы на беспрецедентные вызовы — от защиты энерготранспортных коридоров до обеспечения баланса спроса и предложения. Для Казахстана, как ключевого энергетического игрока в Евразии, крайне важно продвигать принципы предсказуемости, взаимного доверия и прагматизма в международном энергетическом сотрудничестве», — подчеркнул Алмаз Абилдаев.

На полях энергетического форума в Шэньяне также проходит серия рабочих встреч с руководителями ведущих зарубежных исследовательских институтов для координации совместных аналитических проектов в сфере мониторинга глобальных энергетических рынков.