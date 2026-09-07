Минэнерго взяло золото в баскетболе и плавании на Республиканской спартакиаде

В этом году в республиканской спартакиаде среди центральных государственных органов приняли участие более 1000 сотрудников из 27 госорганов. В течение четырех дней участники соревновались в 10 видах спорта.

Команду Министерства энергетики представили 26 сотрудников. Представители Минэнерго выступили в 8 видах спорта: волейболе, баскетболе 3×3, настольном теннисе, плавании, киберспорте, шахматах, қазақ күресі и қол күресі.

По итогам соревнований спортсмены Минэнерго показали высокие результаты сразу в нескольких дисциплинах.

Баскетбольная команда Минэнерго заняла первое место.

В тогызкумалак министерство завоевала второе место в командном зачете. В индивидуальном зачете первое место занял Санжар Такенов.

Команда по плаванию также стала победителем, заняв первое место.

В индивидуальных соревнованиях по плаванию Диляра Омирсерикова заняла второе место, Уалихан Габитов – третье место.

Таким образом, команда Министерства энергетики заняла 7 место в общекомандном зачете Республиканской спартакиады среди 27 центральных госорганов.

Успех команды стал результатом слаженной работы, спортивного мастерства и стремления каждого участника достойно представить Министерство энергетики.