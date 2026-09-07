В Казахстане планируют пробурить 200 скважин для поиска новых месторождений

В Атырау на конференции KAZDRILLING обсуждены перспективы разведочно-оценочного бурения, готовность сервисного рынка и дальнейшее развитие отечественной буровой отрасли.

Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров отметил, что увеличение объёмов бурения необходимо для открытия новых месторождений и восполнения ресурсной базы страны. По прогнозным оценкам, объём разведочно-оценочного бурения может составить около 80 скважин в 2026 году и до 120 скважин ежегодно в 2027–2028 годах.

Особое внимание уделено малоизученным осадочным бассейнам, обладающим значительным нефтегазовым потенциалом. Упрощён порядок предоставления таких участков: после поступления заявки Министерство в течение 10 рабочих дней проводит аукцион. Рабочая программа предусматривает проведение сейсморазведочных работ на площади не менее 30% участка в первые три года и последующее бурение разведочных скважин.

Отдельный акцент сделан на развитии казахстанского содержания. В стране уже имеются необходимые производственные компетенции. В частности, завод «Жігермұнайсервис» в Атырау выпускает буровые долота, калибраторы и другую буровую оснастку.

«Наша задача — сформировать устойчивый и конкурентный рынок буровых услуг. Результатом должны стать новые геологические открытия, восполнение запасов, развитие отечественного производства, создание квалифицированных рабочих мест и увеличение налоговых поступлений», — подчеркнул вице-министр.