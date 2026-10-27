Глава Минэнерго и президент CNPC обсудили ключевые проекты в нефтяной отрасли

В Астане состоялась двусторонняя встреча Министра энергетики Ерлана Аккенженова с Президентом Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Чжоу Синьхуай.

Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития казахстанско-китайского сотрудничества в нефтегазовой отрасли, включая расширение нефтеперерабатывающих мощностей и развитие газохимических проектов.

Ерлан Аккенженов отметил, что CNPC на протяжении более 30 лет является одним из ключевых стратегических партнёров Казахстана. Совместные проекты в области геологоразведки, добычи, транспортировки и переработки углеводородов вносят значительный вклад в развитие экономики страны.

Отдельное внимание Министр уделил проекту расширения производственных мощностей ТОО «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» (ПКОП). Отмечено, что в ходе визита Главы государства в КНР осенью 2025 года стороны договорились рассмотреть проект расширения Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн нефти в год в качестве самостоятельной инициативы.

Реализация проекта позволит существенно нарастить объёмы переработки нефти и укрепить потенциал отечественной нефтеперерабатывающей отрасли. Стороны обсудили текущий статус проекта и дальнейшие шаги по продвижению инициативы.

В ходе встречи также затронуты вопросы исполнения контрактных обязательств, повышения доли внутристрановой ценности и развития кадрового потенциала.

Стороны выразили заинтересованность в продолжении предметного диалога и совместной работе над согласованными решениями, направленными на расширение производственных возможностей, укрепление энергетической безопасности Казахстана и дальнейшее развитие стратегического партнёрства между Казахстаном и Китаем.