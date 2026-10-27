В Минэнерго проведен семинар по вопросам государственных закупок

В Министерстве энергетики Республики Казахстан состоялся семинар-занятие по правовому обучению административных государственных служащих на тему “Разъяснение норм законодательства о государственных закупках”.

Докладчиком выступила руководитель управления реализации бюджетных программ МЭ РК Айсулу Кистаубаева.

В ходе занятия были рассмотрены основные положения Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а также Правила осуществления государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов РК.

Участникам разъяснены нормы действующего законодательства и основные требования, регулирующие порядок осуществления государственных закупок.

В мероприятии приняли участие административные государственные служащие структурных подразделений Минэнерго и межрегиональных управлений государственных инспекций в нефтегазовом комплексе.

Проведение подобных тематических занятий направлено на повышение правовой грамотности государственных служащих и обеспечение надлежащего применения законодательства в сфере государственных закупок.