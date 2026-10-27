Вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс посетил предприятия Алматы — «Сайман», «Миртек», «NERO GROUP» и «Goldcard Smart Group Kazakhstan» в рамках реализации национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) и задач стратегии Digital Qazaqstan.

В ходе посещений вице-министр ознакомился с производственными мощностями предприятий, технологиями изготовления приборов учета электрической и тепловой энергии, газа, а также возможностями локализации производства.

Особое внимание уделено точности измерений, автоматизированному сбору и передаче показаний, совместимости оборудования и его интеграции с информационными системами.

Внедрение интеллектуальных систем учета позволит повысить достоверность данных о потреблении энергоресурсов, обеспечить их оперативный мониторинг и создать условия для выявления и сокращения потерь. Для потребителей это будет способствовать повышению прозрачности учета и расчетов за фактически потребленные ресурсы.

Отдельно рассмотрены возможности отечественных предприятий по обеспечению потребностей МЭКС, развитию локального производства и технического обслуживания оборудования.

В ходе посещения ТОО «Корпорация Сайман» вице-министр ознакомился с производственным потенциалом предприятия и планами по расширению мощностей. Заявленная годовая мощность достигает 800 тыс. приборов учета электроэнергии, 600 тыс. приборов учета воды, 300 тыс. приборов учета газа и 8 тыс. приборов учета тепла. В настоящее время ведется строительство дополнительных производственных мощностей.

Завершение проекта по приобретению и капитальному ремонту объектов для размещения приборостроительного завода запланировано на ноябрь 2026 года.

Министерство энергетики продолжит работу по модернизации систем учета с учетом производственного потенциала казахстанских предприятий и требований к интеграции цифровых решений.