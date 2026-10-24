Media Energy Talks: открытый диалог энергетической отрасли и СМИ

В Астане при организации PR-агентства Magynaly Business и поддержке Министерства энергетики Республики Казахстан состоялся национальный медиафорум Media Energy Talks «Открытый диалог. Реальные действия. Общее благо», объединивший представителей государственных органов, нефтегазовых компаний, средств массовой информации и экспертного сообщества.

Главной темой форума стало развитие открытого и профессионального диалога между нефтегазовой отраслью, СМИ и обществом, а также укрепление общественного доверия к отрасли.

В пленарной сессии «Диалог нефтегазовой отрасли и СМИ — основа для формирования доверия общества» принял участие вице-министр энергетики Республики Казахстан Санжар Жаркешов. Участники обсудили роль открытых коммуникаций в формировании объективного общественного представления о нефтегазовой отрасли.

Вице-министр отметил, что энергетический сектор может стать одной из ключевых площадок для формирования в Казахстане сильной и профессиональной отраслевой журналистики. Специфика энергетики, по его словам, требует глубокого понимания экономических процессов, сложных технологических решений, геологических особенностей и долгосрочных инвестиционных циклов.

Важной частью форума стала тема подготовки отраслевых журналистов. Представители ведущих казахстанских СМИ и экспертного сообщества обсудили значение профессиональной журналистики в эпоху искусственного интеллекта и социальных сетей, а также вопросы повышения качества освещения нефтегазовой тематики.

В рамках форума состоялась фотовыставка «Летопись казахстанской нефти: от истоков к будущему», а также прошли мастер-классы по ключевым вопросам отрасли, включая нефтесервис, местное содержание, рынок топлива и профессиональное освещение энергетической тематики. Завершила программу гостевая лекция о современных тенденциях и перспективах развития нефтегазохимии Казахстана.

Также журналисты, эксперты и партнёры были отмечены за вклад в информационное освещение нефтегазовой отрасли.

Проведение Media Energy Talks направлено на развитие конструктивного взаимодействия между государством, бизнесом и средствами массовой информации, повышение качества отраслевой журналистики и укрепление доверия общества к нефтегазовому сектору Казахстана.