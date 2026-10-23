23 октября в Астане с участием Министра энергетики Ерлана Аккенженова состоялось торжественное собрание, посвящённое национальному празднику — Дню Республики.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул историческое значение Декларации о государственном суверенитете Казахстана, принятой 25 октября 1990 года, отметив, что этот судьбоносный документ открыл новую эпоху в истории нации и положил начало самостоятельному развитию страны.

В приветственном слове Ерлан Аккенженов поздравил участников собрания с Днём Республики, подчеркнув особое значение этого праздника как символа государственности, независимости и единства народа Казахстана.

«В этом году мы встречаем этот знаменательный день в преддверии 35-летия Независимости Казахстана. День Республики символизирует незыблемость нашей государственности, единство народа и нашу общую ответственность за будущее Родины», — подчеркнул министр.

Глава ведомства выразил благодарность ветеранам и работникам энергетической отрасли за добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, развитие производственной инфраструктуры и укрепление экономики Казахстана.

За особые трудовые заслуги и значительный вклад в развитие страны ряд работников был удостоен государственных наград.

В частности, орденом «Еңбек Даңқы» III степени награждён ветеран нефтегазовой отрасли Жетпісбай Дүйсембеков и Күнбұлған Абдұллаев — электрoгазосварщик службы эксплуатации сетей Акбулакского линейно-производственного управления АО «Интергаз Орталық Азия».

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены:

Батырбек Бижанов — заместитель директора ТОО «Ақтөбе Мұнайөндеу»;

Бақыт Тасжанова — главный эксперт Департамента бюджета и финансовых процедур Министерства энергетики;

Бахберген Майдабеков — машинист компрессорных установок 6-го разряда Цеха подготовки и транспортировки газа ТОО «СП «Қазгермұнай»;

Гүлмира Нұртаева — заместитель генерального директора ТОО «Лукойл Лубрикантс Орталық Азия»;

Нұржан Мамытов — советник директора ТОО «Ancon»;

Жандос Хасен — директор Департамента кадровой политики Министерства энергетики;

Ескендір Маханов — мастер по эксплуатации месторождения Цеха подготовки и перекачки нефти Департамента производства АО «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз».

Также состоялось вручение ведомственных наград Министерства энергетики, включая медали «Мұнай-газ кешенін дамытуға қосқан үлесі үшін» и «Еңбек ардагері», медаль «Салаға қосқан үлесі үшін», нагрудный знак «Мұнай-газ саласының үздігі» и Почётные грамоты Министра энергетики.

Торжественное собрание стало признанием заслуг специалистов, чей труд способствует развитию энергетического потенциала Казахстана, укреплению экономики страны и обеспечению её энергетической безопасности.