23 октября 2026 года в Астане состоялось заседание Отраслевого совета по профессиональным квалификациям в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики, посвящённое подведению итогов работы за 2026 год и определению приоритетных направлений дальнейшего развития Национальной системы квалификаций в энергетической отрасли.

В ходе заседания рассмотрены результаты работы по развитию отраслевой системы квалификаций, включая утверждение профессионального стандарта «Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике», отраслевой рамки квалификаций и реестра профессий, а также Отраслевого плана развития систем квалификаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики Министерства энергетики Республики Казахстан на 2027-2029 годы.

Отдельное внимание уделено дальнейшему совершенствованию профессиональных стандартов, актуализации квалификационных требований с учётом технологических изменений, цифровизации энергетики и потребностей работодателей, а также укреплению взаимодействия предприятий отрасли с организациями технического и профессионального и высшего образования в целях подготовки квалифицированных кадров.

Особо отмечено эффективное и слаженное межведомственное взаимодействие Министерства энергетики, Министерства просвещения, Министерства труда и социальной защиты населения, а также Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. Благодаря тесному сотрудничеству четырёх государственных органов обеспечивается согласованная работа по развитию Национальной системы квалификаций, совершенствованию профессиональных стандартов и подготовке кадров с учётом потребностей энергетической отрасли.

Важную роль в этой работе играет активное взаимодействие учебно-методических объединений (УМО), Республиканского учебно-методического совета (РУМС), НАО «Talap», организаций образования и работодателей. Такое сотрудничество способствует эффективному внедрению профессиональных стандартов в образовательные программы, укреплению связи образования с производством и повышению качества подготовки востребованных специалистов.

Важную роль в разработке и актуализации профессиональных стандартов играет ОЮЛ Казахстанская электроэнергетическая ассоциация, оказывающая системную поддержку этой работе и обеспечивающая взаимодействие с предприятиями отрасли. Активное участие в разработке и актуализации профессиональных стандартов также принимают ведущие предприятия энергетического сектора, в том числе АО «МРЭК», АО «KEGOC» и АО «ЦАЭК».

В рамках заседания также состоялось награждение экспертов, представителей организаций образования и работодателей, внесших вклад в развитие Национальной системы квалификаций.

По итогам заседания обозначены дальнейшие задачи по реализации Отраслевого плана на 2027-2029 годы, развитию взаимодействия государства, образования и бизнеса, а также обеспечению соответствия квалификаций работников современным технологическим требованиям.

Заседание стало важным этапом укрепления сотрудничества государства, образования и бизнеса, направленного на формирование современной системы профессиональных квалификаций и обеспечение энергетической отрасли востребованными специалистами.