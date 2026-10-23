Бакытжан Ильяс встретился с жителями Алматинской области

Вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс провёл встречу с жителями Алматинской области, в ходе которой представил информацию о текущем состоянии топливно-энергетического комплекса региона и ответил на вопросы населения.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы развития энергетической инфраструктуры региона. Электроэнергетический комплекс представлен Капшагайской и Мойнакской гидроэлектростанциями общей установленной мощностью 664 МВт, а также областными котельными, обеспечивающими теплоснабжение. В 2026 году в рамках развития энергетической инфраструктуры предусмотрена реализация пяти проектов в городе Алатау, направленных на модернизацию сетей электроснабжения и объектов теплоснабжения. Кроме того, планируется строительство подстанции «Арна» в Индустриальной зоне и подстанции «Кокшил» в городе Қонаев.

Отдельное внимание было уделено вопросам газификации. На сегодняшний день уровень газификации Алматинской области составляет 77,8%, природным газом обеспечены порядка 1,2 млн человек. На 2027-2028 годы запланирована реализация двух проектов: строительство магистрального газопровода «Шелек-Кеген-Нарынколь» и строительство автоматической газораспределительной станции «Жана Иле» в городе Қонаев.

Алматинская область также обладает значительным потенциалом для развития возобновляемых источников энергии. В настоящее время регион занимает четвёртое место в республике по установленной мощности объектов ВИЭ, которая составляет 376,3 МВт. Электроэнергию вырабатывают 27 объектов. До конца 2031 года планируется строительство ещё 18 объектов возобновляемой энергетики общей мощностью 246,24 МВт.

В ходе встречи жители области подняли вопросы модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры, подключения к сетям электроснабжения и дальнейшей газификации населённых пунктов. Бакытжан Ильяс ответил на поступившие вопросы и подчеркнул, что озвученные обращения будут находиться на контроле Министерства энергетики.