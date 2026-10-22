Сквозная цифровая прослеживаемость охватит 80% энергоресурсов к 2028 году

Министерство энергетики совместно с депутатом Курултая Бекжаном Алимкуловым провело выездной осмотр объектов реализации ГСМ в рамках реализации задач стратегии Digital Qazaqstan.

В мероприятии приняли участие вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс, представители Казахстанской топливной ассоциации (КТА) и АО «Информационно-учетный центр» (ИУЦ).

В ходе посещения автозаправочной станции и нефтебазы участники ознакомились с действующими системами измерения и учета нефтепродуктов, а также технологическими процессами их приема, хранения и отпуска.

Особое внимание уделено вопросам обеспечения достоверности учетных данных, автоматизации их передачи, интеграции информационных систем и совершенствования механизмов цифрового контроля за оборотом нефтепродуктов.

Кроме того, на площадке АО «НК «КазМунайГаз» с участием представителей Министерства финансов и председателя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Каната Шарлапаева состоялась демонстрация возможностей цифровых инструментов мониторинга и анализа оборота нефтепродуктов.

Проводимая работа направлена на реализацию одного из ключевых направлений стратегии Digital Qazaqstan — обеспечение сквозной цифровой прослеживаемости движения энерго ресурсов с достижением целевых показателей охвата: 20% в 2026 году, 60% в 2027 году и 80% в 2028 году.

Формирование единой системы цифрового учета движения нефти и нефтепродуктов на всех этапах — от скважины до автозаправочной станции — позволит обеспечить сопоставимость учетных данных, своевременное выявление расхождений, снижение потерь ресурсов и повышение прозрачности их оборота.

Министерство энергетики продолжит последовательную работу по формированию единого цифрового контура учета и контроля нефтепродуктов, интеграции отраслевых информационных систем и внедрению современных аналитических инструментов в целях повышения эффективности государственного управления и прозрачности топливно-энергетического комплекса.