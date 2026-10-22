Сегодня в Комитете государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики состоялось очередное заседание Республиканского штаба по вопросам прохождения отопительного сезона.

В заседании приняли участие руководство акиматов регионов, акционерных обществ «KEGOC», «Самрук-Энерго», «ЦАЭК», «НК «Қазақстан темір жолы», «Каражыра», «Шубарколь комир», «Шубарколь Премиум», ТОО «Казахстанские коммунальные системы», а также энергетических предприятий страны.

Открывая заседание, Председатель Комитета Ернар Хасенов обозначил ключевые задачи на период прохождения отопительного сезона, подчеркнув важность бесперебойной работы энергетической инфраструктуры, устойчивого теплоснабжения потребителей и своевременного обеспечения населения углем.

На сегодняшний день отопительный сезон начат в плановом режиме в 18 регионах страны. В Туркестанской области и городе Шымкент начало отопительного сезона запланировано на сроки, установленные графиками.

В рамках подготовки к ОЗП завершены запланированные ремонтные работы на электрических и тепловых сетях. Отремонтировано 17,1 тыс. км линий электропередачи, 444 подстанции и 3 408 распределительных устройств и трансформаторных подстанций.

Также завершен запланированный объем капитального ремонта тепловых сетей – 377 км. Наибольшие объемы работ выполнены в Акмолинской области, области Абай, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

На электростанциях необходимое для прохождения отопительного сезона оборудование находится в работе, параллельно продолжается ремонтная кампания. В 2026 году запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. На сегодняшний день отремонтированы 8 энергоблоков, 47 котлов и 31 турбина.

Отдельное внимание уделено вопросам обеспечения углем. Запасы угля на складах энергетических предприятий составляют 5,7 млн тонн, мазута – 130 тыс. тонн. Потребность населения и коммунально-бытового сектора на предстоящий отопительный сезон составляет 7,3 млн тонн угля. На начало отопительного сезона заготовлено 3,5 млн тонн. В ходе совещания отмечена необходимость усиления контроля за бесперебойной поставкой угля, недопущения дефицита угля и необоснованного роста цен.

Участники совещания также рассмотрели проблемные вопросы в работе отдельных энергопроизводящих предприятий и регионов. По каждому из них определены конкретные задачи и сроки их выполнения.

По итогам заседания Ернар Хасенов поручил обеспечить надежную работу энергетических объектов, оперативное устранение технологических нарушений и соблюдение температурного режима в тепловых сетях. Кроме того, поручено усилить ежедневный контроль за работой угольных тупиков.

Вопросы надежного энергоснабжения населения и стабильного прохождения отопительного сезона – на особом контроле Комитета.