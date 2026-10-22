Казахстан и CNPC усиливают технологическое сотрудничество в нефтегазовой отрасли

В Астане состоялся IV технический семинар «Қазақстан–CNPC», посвящённый вопросам внедрения современных технологий и повышению эффективности разработки нефтегазовых месторождений Казахстана с участием вице-министра энергетики Ерлана Акбарова.

Ерлан Акбаров отметил, что сотрудничество Казахстана и Китая, основанное на дружбе и стратегическом партнёрстве, имеет значительный потенциал для дальнейшего технологического развития нефтегазовой отрасли. Взаимодействие с CNPC продолжается почти 30 лет. За это время совокупный объём добычи нефти на активах АО «Актобемунайгаз», группы PetroKazakhstan и АО «Мангистаумунайгаз» превысил 350 млн тонн. Накопленный опыт сотрудничества создаёт основу для дальнейшего внедрения передовых решений, направленных на повышение эффективности добычи и рациональное использование недр.

Вице-министр подчеркнул важность практического применения современных технологий, в том числе в области геологоразведки, геологического моделирования, повышения нефтеотдачи пластов, бурения, геофизических исследований и цифрового управления разработкой месторождений.

Отдельное внимание было уделено адаптации передовых технологий к условиям казахстанских месторождений. В частности, рассмотрены возможности применения опыта точечного заводнения на месторождении Дацин, перспективы полимерного заводнения на месторождении Каламкас, а также технологий закачки газа, разработки месторождений высоковязкой нефти, гидравлического разрыва пласта и газлифта.

Как отметил Ерлан Акбаров, важным направлением дальнейшей работы остаётся восполнение ресурсной базы. В этой связи необходимо продолжить изучение перспектив Прикаспийской впадины и Южно-Торгайского бассейна, а также обеспечить устойчивое развитие действующих производственных активов.

По итогам семинара предложено разработать совместный план внедрения технологий на 2027–2030 годы. Документ должен предусматривать конкретные месторождения и пилотные участки, ответственных исполнителей, объёмы финансирования, сроки реализации и измеримые показатели эффективности. Отдельно предлагается определить критерии успешности испытаний и условия перехода к промышленному применению технологий.

Вице-министр акцентировал внимание на необходимости своевременного финансирования и качественного исполнения запланированных мероприятий. Совместная ответственность за рациональное использование недр, сохранение производственного потенциала месторождений и внедрение эффективных технологических решений является важным условием устойчивого развития нефтегазовой отрасли Казахстана.