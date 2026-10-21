Новые мощности нефтегазохимии укрепят сырьевую базу переработчиков Казахстана

В Алматы состоялась Международная выставка пластмасс и химической промышленности Plastex Qazaqstan, объединившая представителей отрасли для презентации инновационных решений, оборудования, сырья и технологий в сфере пластмасс и химической промышленности.

В нем принял участие директор Департамента нефтегазохимии и технического регулирования Министерства энергетики Темирлан Уркумбаев, представивший основные результаты развития нефтегазохимической промышленности страны, ход реализации инвестпроектов и перспективы дальнейшего развития отрасли.

По итогам 2025 года объём производства нефтегазохимической продукции в Казахстане составил 619 тыс. тонн, увеличившись на 73% по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составлял 358 тыс. тонн. Основную долю производства занимает полипропилен. Также в стране выпускаются параксилол, смазочные масла, метил-трет-бутиловый эфир и бензол.

Одним из ключевых факторов дальнейшего роста отрасли является реализация крупных инвестиционных проектов. В настоящее время в Казахстане ведётся работа по созданию производств полиэтилена, карбамида, бутадиена и алкилата.

Особое внимание было уделено строительству интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена в Атырауской области мощностью 1,25 млн тонн в год. Параллельно реализуется проект газосепарационного комплекса, который обеспечит необходимым сырьём производство полиэтилена.

В числе приоритетных направлений также обозначены развитие производств бутадиена в Атырауской области мощностью до 339 тыс. тонн в год и алкилата в Павлодарской области мощностью до 100 тыс. тонн в год. Реализация этих проектов позволит расширить ассортимент отечественной нефтегазохимической продукции и увеличить глубину переработки углеводородного сырья внутри страны.

Министерством энергетики совместно с заинтересованными сторонами разработан проект Закона «О нефтегазохимической промышленности», внесённый на рассмотрение в Курултай. Законопроект предусматривает меры государственного стимулирования отрасли, развитие необходимой инфраструктуры, обеспечение сырьём и квалифицированными кадрами, а также стимулирование спроса на отечественную нефтегазохимическую продукцию.