Ержан Ертаев представил планы по вводу новых энергомощностей на Powerexpo Almaty 2026

21–22 октября 2026 года в Алматы проходит международный энергетический форум Powerexpo Almaty 2026. Центральной темой мероприятия стало развитие энергетической инфраструктуры Казахстана с учётом роста спроса на электроэнергию, модернизации действующих мощностей, строительства новых энергоисточников и опережающего развития электрических сетей.

В форуме принял участие вице-министр энергетики Ержан Ертаев, который представил основные направления развития электроэнергетической отрасли и планы по вводу новых генерирующих мощностей.

На сегодняшний день энергосистема Казахстана включает 254 энергоисточника, в том числе 172 объекта возобновляемой энергетики. По итогам 2025 года выработка электроэнергии достигла исторического максимума в 123,1 млрд кВт·ч. В 2026 году прогнозируется увеличение выработки до 126,5 млрд кВт·ч.

Для покрытия растущего спроса на электроэнергию Министерство энергетики реализует План развития энергетической отрасли до 2035 года, предусматривающий ввод порядка 26,3 ГВт новых и модернизированных мощностей. Параллельно ведётся работа по созданию правовых и экономических механизмов функционирования систем накопления электрической энергии, что позволит повысить гибкость энергосистемы и расширить возможности интеграции возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что с 2027 года ввод новых мощностей позволит покрывать потребности экономики в электроэнергии с последующим формированием профицита. До конца 2029 года планируется ввести 13,3 ГВт новых мощностей. Это позволит обеспечить потребности экономики и населения в электроэнергии и сформировать резерв генерирующих мощностей.

Отдельное внимание уделяется реализации Национального проекта «Развитие угольной генерации», предусматривающего ввод и обновление мощностей общим объёмом 7,8 ГВт. В рамках проекта планируется строительство восьми новых объектов суммарной мощностью 5,3 ГВт, а также модернизация, расширение и техническое перевооружение одиннадцати действующих энергоисточников мощностью 2,5 ГВт.