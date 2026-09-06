Поздравление министра энергетики Ерлана Аккенженова с Днем работников нефтегазовой отрасли

Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников нефтегазового комплекса!

За каждой тонной нефти, каждым кубометром газа стоят ваш труд, ответственность и высокий профессионализм. Каждый день вы обеспечиваете стабильную работу предприятий, развитие экономики и энергетическую безопасность нашей страны.

Прошлый год стал для нас рекордным: добыча нефти достигла 99,5 миллиона тонн. Перед нами стоят новые задачи и серьезные вызовы. И я уверен: благодаря вашему опыту, знаниям и слаженной работе мы их обязательно решим.

При этом мы развиваем не только добычу. В прошлом году на наших НПЗ переработали 18,4 миллиона тонн нефти. Расширяем переработку, нефтегазохимию и газовую инфраструктуру, создаем новые производства и рабочие места.

Растет и доступ к природному газу. Сегодня уровень газификации страны превысил 64 процента. Голубым топливом с комфортом пользуются более 13 миллионов наших граждан. Наша задача - двигаться дальше и сделать эту возможность доступной для всех жителей нашей страны.

Все эти достижения стали возможны благодаря вашей ежедневной работе, профессионализму и ответственности. За каждой цифрой стоят люди, их знания, опыт и труд.

Особые слова благодарности я хочу сказать нашим ветеранам. Вы создавали основу, на которой сегодня развивается отрасль. Ваш опыт и пример остаются для нас очень ценными.

Спасибо каждому, кто сегодня находится на своем рабочем месте и своим трудом вносит вклад в развитие Казахстана. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка и уверенности в завтрашнем дне.

Пусть работа всегда будет безопасной, проекты - успешными, а дома вас всегда ждут родные и близкие.

С профессиональным праздником!

С Днем работников нефтегазового комплекса!