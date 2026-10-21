Петропавловская ТЭЦ-2 завершила капремонт 4 котлоагрегатов и турбоагрегата

Министерство энергетики продолжает уделять особое внимание к прохождению отопительного сезона, своевременному проведению ремонтных работ и последовательной модернизации энергетической инфраструктуры. В текущем году на электрических станциях страны запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины.

На Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» завершён ключевой этап летней ремонтной кампании, направленной на обеспечение надёжного теплоснабжения и электроснабжения города. На станции проведён капитальный ремонт четырёх котлоагрегатов и одного турбоагрегата. В ближайшее время планируется завершить капитальный ремонт ещё одного котлоагрегата.

Таким образом, сейчас в работе находятся 10 котлоагрегатов и 7 турбоагрегатов. Это позволит обеспечить стабильную выработку тепловой и электрической энергии в условиях низких температур, характерных для северных регионов страны. При этом на станции продолжаются плановые ремонтные работы, не влияющие на текущую подачу энергии потребителям.

Модернизация оборудования ТЭЦ-2 будет продолжена в последующие годы. В 2028 году запланировано начало реконструкции котлоагрегата № 4. В этот же период котлоагрегат № 2 будет введён в эксплуатацию с увеличением производительности с 220 до 240 тонн пара в час. С 2029 года планируется приступить к реконструкции турбоагрегата № 3.

Важным направлением обновления станции остаётся модернизация дымовых труб. В 2024 году завершено строительство новой дымовой трубы № 1, которая введена в эксплуатацию и обеспечивает необходимую технологическую нагрузку. В настоящее время продолжается реконструкция дымовой трубы № 3. Её промежуточный ввод в эксплуатацию предусмотрен в отопительный сезон 2026–2027 годов.