В Министерстве энергетики состоялось заседание Общественного совета под председательством Жакыпа Хайрушева. В заседании также принял участие вице-министр энергетики Ерлан Акбаров.

В ходе заседания рассмотрены актуальные вопросы развития нефтегазовой отрасли.

В частности, участники обсудили повышение нефтеотдачи на зрелых месторождениях, внедрение современных технологий и результаты их применения. Отдельное внимание уделено вопросам разведки и разработки нетрадиционных углеводородов, включая высоковязкую, тяжёлую и битуминозную нефть.

Кроме того, заслушаны представители НКОК, ТШО и КПО по вопросам внутристрановой ценности и участия отечественных производителей в обеспечении потребностей нефтегазовой отрасли.

Заседание стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли, повышения эффективности освоения углеводородных ресурсов и расширения участия казахстанских производителей в нефтегазовых проектах.