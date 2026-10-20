Общественный совет Минэнерго обсудил вопросы повышения нефтеотдачи и развития внутристрановой ценности
В Министерстве энергетики состоялось заседание Общественного совета под председательством Жакыпа Хайрушева. В заседании также принял участие вице-министр энергетики Ерлан Акбаров.
В ходе заседания рассмотрены актуальные вопросы развития нефтегазовой отрасли.
В частности, участники обсудили повышение нефтеотдачи на зрелых месторождениях, внедрение современных технологий и результаты их применения. Отдельное внимание уделено вопросам разведки и разработки нетрадиционных углеводородов, включая высоковязкую, тяжёлую и битуминозную нефть.
Кроме того, заслушаны представители НКОК, ТШО и КПО по вопросам внутристрановой ценности и участия отечественных производителей в обеспечении потребностей нефтегазовой отрасли.
Заседание стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли, повышения эффективности освоения углеводородных ресурсов и расширения участия казахстанских производителей в нефтегазовых проектах.