Ерлан Аккенженов встретился с Александром Новаком

В Москве Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов провёл встречу с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, а также возможности дальнейшего развития взаимовыгодного взаимодействия в энергетической сфере.

Россия и Казахстан поддерживают стратегическое партнёрство и добрососедские отношения. Сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе занимает одно из ключевых мест в двусторонней повестке и основывается на многолетнем опыте совместной работы.

В завершение встречи Ерлан Аккенженов от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вручил Александру Новаку орден «Достык» II степени. Награда присуждена за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между двумя народами.