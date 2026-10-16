В Уральске прошёл Форум нефтегазового машиностроения и День открытых дверей крупных операторов, организованный Министерством энергетики совместно с Международным центром развития нефтегазового машиностроения (IMBC).

В мероприятии приняли участие вице-министр энергетики Ерлан Акбаров, представители государственных органов, крупнейших нефтегазовых операторов — ТШО, NCOC, КПО, АО «НК «КазМунайГаз», а также отечественных товаропроизводителей.

Выступая на форуме, Ерлан Акбаров отметил, что по поручению Главы государства ведётся системная работа по развитию отечественного производства и увеличению доли внутристрановой ценности в закупках крупных нефтегазовых проектов.

На три крупнейших нефтегазовых оператора — ТШО, NCOC и КПО — приходится порядка 70% общего объёма закупок в отрасли. По итогам 2025 года объём закупок товаров, работ и услуг этих компаний увеличился примерно на 4% и составил 2,8 трлн тенге. При этом доля внутристрановой ценности достигла 56%, или 1,6 трлн тенге.

Вице-министр подчеркнул, что одним из приоритетных направлений является расширение участия казахстанских предприятий в цепочках поставок крупных нефтегазовых проектов. Для этого реализуются пятилетние программы развития внутристрановой ценности, предусматривающие конкретные меры по увеличению закупок отечественной продукции и локализации новых производств.

В рамках форума была организована выставка продукции отечественных производителей, где крупные операторы представили свои долгосрочные потребности в оборудовании и материалах. Участники получили возможность напрямую обсудить технические требования, условия закупок и перспективы промышленной кооперации.

Ерлан Акбаров также отметил вклад IMBC в развитие нефтегазового машиностроения. За пять лет деятельности центр стал важным звеном взаимодействия между крупными операторами и казахстанскими предприятиями, содействуя локализации производства и расширению участия отечественных компаний в нефтегазовых проектах.

В ходе форума состоялась церемония подписания договоров на сумму порядка 320 млрд.тг между нефтегазовыми операторами и отечественными товаропроизводителями направленных на дальнейшее развитие промышленной кооперации и увеличение доли казахстанской продукции в закупках отрасли на сумму более , а также заключение меморандумов о дальнейшем сотрудничестве с казахстанскими производителями товаров.

Также, Министерством в целях продолжения поддержания работ по развитию местного содержания и в рамках утвержденной программы развития на пятилетний период заключен меморандум о дальнейшем сотрудничестве в сфере развития в товарах, работах (услугах) по Тенгизскому проекту.