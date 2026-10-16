5 сёл Жетісу подключили к природному газу

В селах Жиделі, Акарал, Кызылжиде, Керимагаш и Сарпылдак Панфиловского района завершены работы по газификации и осуществлен первичный пуск природного газа. Возможность подключения к газоснабжению получили 302 дома.

Для обеспечения новых потребителей построено 52,8 км газопроводов, установлен газорегуляторный пункт и пять шкафных газорегуляторных пункта. Источником газоснабжения стала автоматизированная газораспределительная станция «Жаркент», расположенная в Панфиловском районе. Ее мощности позволяют обеспечить надежное газоснабжение подключенных домовладений.

Газификация Жидели, Акарал, Кызылжиде, Керимагаш и Сарпылдақа является частью работы по расширению газовой инфраструктуры Жетысуской области. В целом с начала года в области Жетісу газифицировано девять населённых пунктов Кербулакского района.

АО «QazaqGaz Aimaq» в рамках поручения Главы государства по доведению уровня газификации страны до 80 процентов продолжает системную работу по развитию газораспределительной инфраструктуры совместно с Министерством энергетики, АО «НК «QazaqGaz» и акиматами регионов.