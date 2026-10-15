На АО «Уральскагрореммаш» (около 300 рабочих мест) вице-министр ознакомился с производством спецтехники и автоцистерн мощностью до 2 000 единиц в год. Особое внимание уделили пожарным машинам, которые собираются по уникальной бессварочной технологии профилей (метод LEGO).

В цехах ТОО «Инжиниринговая компания West Oil» продемонстрировали выпуск сложной автоматики: узлов коммерческого учета нефти и газа, систем телеметрии и десятков тысяч датчиков давления, работающих на магистральных трубопроводах страны.

На заводе АО «ЗКМК», где работают около 900 человек, вице-министр ознакомился с производственными мощностями предприятия. Завод выпускает крупногабаритные технологические емкости объемом до 200 кубометров и сепараторы, а также обладает лицензией General Electric на капитальный ремонт и сервис сложнейших газовых турбин.

Ерлан Акбаров подчеркнул, что приоритетом Министерства энергетики остается загрузка отечественных заводов долгосрочными оффтейк-контрактами от крупных недропользователей на 5–10 лет вперед. Местное содержание должно работать на развитие производств, трансферт технологий и стабильные рабочие места для казахстанцев.

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