Уральск, 15 октября 2026 года, - Вице-министр энергетики РК Ерлан Акбаров в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область встретился с жителями региона. Он представил проекты по развитию газоснабжения, модернизации тепловых сетей и созданию новых мощностей по переработке газа на Карачаганаке.

Западно-Казахстанская область входит в число наиболее газифицированных регионов страны. По состоянию на начало 2026 года природным газом обеспечены 99,7% населения — более 694 тысяч человек в 372 населённых пунктах. При этом работа по развитию газовой инфраструктуры продолжается.

В 2026 году из республиканского бюджета предусмотрено 1,2 млрд тенге на продолжение строительства первой очереди газопровода Ростоши — Тайпак для газоснабжения населённых пунктов Акжаикского, Теректинского районов и района Байтерек. Дополнительно из Фонда инфраструктурного развития выделено свыше 3 млрд тенге на четыре проекта газовой и сопутствующей инфраструктуры области.

«При высоком уровне газификации региона дальнейшее развитие инфраструктуры сохраняет своё значение. Для жителей важны надёжное газоснабжение и тепло в домах, для предприятий — возможность планировать свою работу. Поэтому обновление сетей и развитие переработки газа остаются приоритетными направлениями работы министерства в области», — отметил Вице-министр энергетики РК Ерлан Акбаров.

Отдельное внимание в докладе уделено обновлению теплоснабжения Уральска. В текущем году на продолжение реконструкции тепломагистрали ТМ-2 выделено 1,5 млрд тенге из республиканского бюджета. Ранее средства на начало реализации проекта были направлены из резерва Правительства. Кроме того, в проекте республиканского бюджета на 2027–2029 годы предусмотрено более 1,2 млрд тенге на начало реконструкции тепловых сетей от котельной №1 в посёлке Зачаганск. Эти проекты направлены на повышение надёжности подачи тепла в жилые дома и социальные учреждения.

Одним из крупнейших проектов развития нефтегазового комплекса региона станет газоперерабатывающий завод на Карачаганаке мощностью 5 млрд кубометров сырого газа в год. Сейчас ведутся проектирование и подготовка к строительству. Начало ранних земляных работ запланировано на 2027 год, ввод предприятия в эксплуатацию — на 2031 год. Создание новых мощностей должно увеличить производство товарного газа для внутреннего рынка.

Параллельно на месторождении продолжаются пусконаладочные работы по шестому компрессору обратной закачки газа, предназначенному для поддержания уровня добычи. Оборудование работает в тестовом режиме, переход к промышленной эксплуатации запланирован на ноябрь 2026 года.

Вице-министр также представил информацию об обеспечении области нефтепродуктами и поставках топлива аграриям. На осенне-полевые работы для региона предусмотрено 11,2 тыс. тонн дизельного топлива. На момент подготовки материалов отгружено 7,7 тыс. тонн. Поставки сельхозтоваропроизводителям осуществляются в приоритетном порядке согласно поданным заявкам.

После завершения встречи с населением Ерлан Акбаров провел личный прием граждан. Жители области обратились с вопросами качественного электроснабжения сельских районов, газификации локальных участков и тарифообразования. Все поступившие обращения взяты на контроль для дальнейшей отработки профильными службами Министерства энергетики.

В рамках рабочей поездки вице-министр ознакомился с промышленным потенциалом региона, посетив производственные площадки АО «Уральскагрореммаш», ТОО «Инжиниринговая компания West Oil» и АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» (ЗКМК). Вице-министр осмотрел технологические линии по выпуску оборудования для нефтегазового сектора и обсудил с руководством предприятий вопросы локализации производств и расширения участия отечественных заводов в закупках крупных операторов.

Развитие газоснабжения, модернизация тепловой инфраструктуры, поддержка отечественного машиностроения и увеличение переработки газа остаются основными направлениями работы Министерства энергетики в ЗКО. Реализация этих проектов направлена на повышение надёжности энергоснабжения жителей и обеспечение потребностей экономики региона.