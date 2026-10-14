Минэнерго поддержало 253 проекта по модернизации 11,7 тыс. км электросетей

В Астане состоялась конференция POWER TRENDS: Нацпроект МЭКС и План развития электроэнергетической отрасли. Возможности для казахстанского бизнеса, организованный ОФ «Energy Monitor».

В рамках конференции прошло пленарное заседание «Национальный проект МЭКС: от заявок к реальным объектам», в котором принял участие вице-министр энергетики Ержан Ертаев. Модератором заседания выступил исполнительный директор ОФ «Energy Monitor» Нурлан Жумагулов.

В заседании также приняли участие представители Министерства национальной экономики, Министерства промышленности и строительства, Комитета по регулированию естественных монополий, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, АО «Национальный инвестиционный холдинг „Байтерек“» и АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ».

В ходе заседания рассмотрены результаты реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС), переход от закупочных процедур к строительно-монтажным работам, подготовка портфеля проектов на 2027 год и ход модернизации тепловых и электрических сетей.

По словам Ержана Ертаева, в рамках Нацпроекта предусмотрена модернизация 1 600 км тепловых сетей и 77 тыс. км электрических сетей. К 2029 году реализация этих мер позволит снизить средний уровень износа тепловых сетей с 52% до 42%, электрических сетей — с 74% до 45%.

В сфере электроэнергетики Министерством энергетики поддержана реализация 253 проектов по модернизации и реконструкции электрических сетей. Общая протяжённость сетей, предусмотренных к обновлению, составляет 11 683 км.

Из общего числа проектов 139 находятся на разных стадиях реализации, по 40 проводятся закупочные процедуры, ещё 74 проекта согласованы Министерством. Завершена реализация четырёх проектов на сумму 4,3 млрд тенге, в рамках которых реконструировано 230 км электрических сетей.

В 2025 году в Туркестанской области и городе Шымкент реализованы два проекта по реконструкции 104,2 км электрических сетей. В текущем году реконструирован 131 км электрических сетей в Астане и Западно-Казахстанской области. Реализация проектов способствует снижению износа электрических сетей с 66% до 62%.

По направлению теплоснабжения сформирован портфель из 128 проектов, предусматривающих реконструкцию 356 км тепловых сетей.

На сегодняшний день 51 проект находится на разных стадиях реализации, по 12 проектам проводятся закупочные процедуры, 65 проектов согласованы Министерством. Завершена реализация 16 проектов общей протяжённостью 31,9 км тепловых сетей.

В текущем году работы по реконструкции магистральных тепловых сетей проведены в Караганде, Темиртау, Петропавловске, Талдыкоргане и Уральске. В результате реализации проектов показатель износа тепловых сетей снизился с 50% до 48%. Это способствует повышению надёжности теплоснабжения потребителей и снижению рисков возникновения аварийных ситуаций.

Работа по модернизации тепловых и электрических сетей продолжается и находится на особом контроле Министерства энергетики.