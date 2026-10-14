Талдыкорган получил 4,5 км обновленных теплосетей в рамках МЭКС

В рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» в Талдыкоргане завершены работы по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей.

В частности, по проекту «Реконструкция магистральных тепловых сетей в г. Талдыкорган, I этап, Д-700 мм» работы выполнены на участке от насосной №3 по улице Жансугурова до улицы Гагарина. При запланированных 3,5 км фактически выполнено 3,5 км, или 100% объема.

Также завершен капитальный ремонт тепловых сетей диаметром 400, 300 и 250 мм по улице Биржан Сал — на участке от улицы Назарбаева в направлении улицы Жабаева. При плане 1,02 км выполнен весь запланированный объем — 1,02 км, или 100%.

Таким образом, в Талдыкоргане в рамках двух проектов выполнены работы на 4,52 км тепловых сетей.

Территориальным департаментом Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по области Жетісу проводится мониторинг подготовки объектов электро- и теплоснабжения к отопительному сезону 2026–2027 годов.