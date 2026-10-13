Производство электроэнергии в Казахстане выросло до 91,7 млрд кВт/ч за девять месяцев

Для снижения дефицита электроэнергии в текущем году планируется ввести в эксплуатацию порядка 2,4 ГВт традиционных энергетических мощностей. Об этом на заседании Правительства доложил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров. По его словам, в этот перечень входят проекты модернизации Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 мощностью 557 и 544 МВт соответственно, строительство парогазовой установки в Туркестанской области мощностью 1000 МВт, а также ввод турбоагрегата №11 и установка котла №15 на Атырауской ТЭЦ. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию парогазовая установка в Кызылординской области мощностью 240 МВт, а также три котла-утилизатора и паровая турбина с генератором на Текелийском энергокомплексе мощностью 17 МВт.

«За 9 месяцев выработка электроэнергии от объектов ВИЭ составила 7,8 млрд кВт/ч. План 2026 года составляет 8,8 млрд кВт/ч. В 2026 году планируется ввести 10 объектов ВИЭ суммарной установленной мощностью 245,8 МВт. В текущем году уже введено 7 объектов ВИЭ суммарной мощностью 212,6 МВт. До конца года планируется ввод 2 объектов СЭС мощностью 30 МВт, а также 1 объекта ГЭС мощностью 3,2 МВт»,

— отметил вице-министр.