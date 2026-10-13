Свыше 17 тысяч км электросетей обновили в Казахстане

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в стране выполнен запланированный объем работ по капитальному ремонту электрических сетей.

В текущем году отремонтировано 17,1 тыс. км линий электропередачи, 444 подстанции и более 3,4 тыс. распределительных и трансформаторных пунктов.

Работы проведены во всех регионах страны и направлены на повышение надежности электроснабжения и обеспечение устойчивой работы энергосистемы в период осенне-зимних нагрузок.

Наибольшие объемы ремонта выполнены в Акмолинской области, где отремонтировано более 2,6 тысячи километров линий электропередачи, 49 подстанций и 555 распределительных и трансформаторных пунктов.

В Павлодарской области проведен капительный ремонт 2444 км линий электропередач, 52 подстанций и 609 РП, ТП, КТП

В Жамбылской области – более 1,8 тысячи километров линий электропередачи, 63 подстанции и 316 распределительных и трансформаторных пунктов.

Реализация ремонтной кампании позволяет обеспечить готовность электросетевого хозяйства к прохождению отопительного сезона.

Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики продолжает осуществлять контроль за надежностью работы объектов электроэнергетики в отопительный сезон.