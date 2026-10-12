В Павлодаре прошел отраслевой KMG Digital Hackathon

24–25 сентября 2026 года, Павлодар. На базе Торайгыров университета состоялся отраслевой KMG Digital Hackathon, посвященный разработке цифровых решений для нефтегазовой отрасли.

Мероприятие организовано АО «НК «КазМунайГаз» совместно с ТОО «KMG Digital». В хакатоне приняли участие более 20 команд, которые в течение двух дней работали над практическими задачами группы компаний КМГ с применением технологий искусственного интеллекта.

Хакатон направлен на развитие цифровых компетенций, поддержку молодых разработчиков и внедрение современных технологий в производственные процессы в соответствии с приоритетами цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта.

Участники работали по двум направлениям. В треке «Информационная безопасность» команды разрабатывали ИИ-агента для автоматизированной проверки функций информационной безопасности при создании программного обеспечения с возможностью интеграции в CI/CD-процессы. В треке «ИТ-инфраструктура» участники создавали решения для автоматизации процессов и повышения надежности корпоративной ИТ-инфраструктуры.

По итогам хакатона команды представили рабочие прототипы экспертному жюри. При оценке учитывались качество реализации, практическая применимость и потенциал дальнейшего развития решений.

Разработанные прототипы будут рассмотрены профильными специалистами КМГ и KMG Digital для определения перспектив их дальнейшей доработки и возможного внедрения.

Проведение хакатона также способствует развитию инициативы AI-Sana, направленной на повышение уровня знаний и практических навыков молодежи в сфере искусственного интеллекта.

Площадкой мероприятия выступил Торайгыров университет, обеспечивший необходимые условия для командной работы. Проведение отраслевого хакатона на базе университета способствует укреплению взаимодействия между образовательной средой, IT-сообществом и нефтегазовой отраслью и создает возможности для подготовки специалистов, востребованных в условиях цифровой трансформации ТЭК.