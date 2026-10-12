В СКО реконструировали 4 тепломагистрали

В Петропавловске завершена реконструкция четырёх участков тепловых магистралей.

Работы проведены на следующих участках:

ТМ-2 — от наземного узла УН-2-07 до тепловой камеры ТК-2-16а по улицам Жабаева,. Шажимбаева, Новая и Алтынсарина;

ТМ-3 — от теплового пункта ТП-3-12а до теплового пункта ТП-3-15с с изменением диаметра трубопровода с 2Ду800 до 2Ду700 мм;

ТМ-6 — от наземного узла УН-6-10-с до тепловой камеры ТК-6-14-с по улице Ружейникова;

ТМ-8 — от тепловой камеры ТК-8-09 до наземного узла УН-8-19б.

В результате проведённых работ в Петропавловске заменено 5,4 км трубопроводов тепловых сетей, в том числе 3,9 км — в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» на 2025–2027 годы.

Реализация данных мероприятий направлена на повышение надежности и устойчивости системы теплоснабжения, снижение тепловых потерь, повышение энергоэффективности и обновление коммунальной инфраструктуры города.

Территориальным департаментом Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики продолжается мониторинг готовности объектов электро- и теплоснабжения Северо-Казахстанской области к отопительному сезону 2026–2027 годов.