9 октября 2026 года в городе Бишкек состоялось третье заседание Совместного координационного совета Министерства энергетики и ПАО «Газпром», направленное на укрепление двустороннего взаимодействия и дальнейшее развитие стратегического сотрудничества в газовой отрасли. Казахстанскую сторону представил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, российскую – заместитель Председателя Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. В работе Совета приняли участие представители профильных организаций двух стран, а также руководство национальной компании «QazaqGaz» и «Газпром».

В ходе заседания стороны подвели итоги деятельности совместных рабочих групп за 2026 год и обсудили дальнейшие направления сотрудничества, включая развитие и модернизацию газотранспортной инфраструктуры, повышение надежности газоснабжения, совершенствование системы подземного хранения газа, расширение использования природного газа в качестве моторного топлива и в промышленности, а также научно-техническое взаимодействие. Отдельное внимание уделено вопросам развития газотранспортных мощностей для обеспечения газоснабжения северных регионов Казахстана и города Астаны. По результатам обсуждения стороны отметили важность последовательной реализации ранее достигнутых договоренностей и продолжения совместной работы по приоритетным направлениям.

По итогам заседания подписан Протокол третьего заседания Совместного координационного совета Министерства энергетики и «Газпром». Кроме того, состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между «Газпром Кыргызстан» и «QazaqGaz». Подписанные документы направлены на закрепление результатов совместной работы и дальнейшее развитие взаимодействия в газовой сфере.