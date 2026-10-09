Завершена реконструкция 22 км тепломагистралей в Степногорске

В текущем году в Степногорске реализованы проекты по замене и реконструкции магистральных тепловых сетей на участках от Степногорской ТЭЦ до города диаметром 800 мм. – 8,2 км, диаметром 600 мм – 0,7 км и диаметром 500 мм порядка 14 км, общая протяженность замененных участком магистральных тепловых сетей составляет более 22 км.

Данные работы были проведены в рамках реализации бюджетных проектов, а также национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) теплотранспортирующей организацией ТОО «Степногорск Теплотранзит».

Проект по реконструкции ТМ-800 мм является двухгодичным и будет также продолжен в следующем году.

Выполнение ремонтных работ направлено на обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей в период прохождения отопительного сезона, снижения износа и тепловых потерь, а также предупреждения аварийных ситуаций.

Департаментом Комитета государственного энергетического надзора и контроля МЭ РК по Акмолинской области осуществляется инспекционный контроль за ходом подготовки энергопредприятий региона к предстоящему отопительному сезону.