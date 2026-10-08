В Казахстане введут 4 ГВт традиционной генерации в 2028-2029 годах

Министерством энергетики сформирован долгосрочный план развития электроэнергетики, предусматривающий поэтапный ввод новых генерирующих мощностей в 2028–2029 годах.

Он направлен на увеличение располагаемой мощности энергосистемы, обеспечение растущего спроса на электроэнергию и дальнейшее развитие как традиционной генерации, так и ВИЭ.

В 2028 году в Казахстане планируется ввести 2 ГВт традиционной генерации.

В частности, предусмотрены следующие проекты: строительство ПГУ в Таразе, Атырау и Актобе, энергоблока №3 Экибастузской ГРЭС-2, котлоагрегата и турбоагрегата «Караганда Энергоцентр», установка котла и турбоагрегата «Kazakhmys Energy» БТЭЦ, котла и турбоагрегата «Kazakhmys Energy» ЖТЭЦ, расширение и модернизация энергоблока Аксуской ГРЭС.

В 2029 году планируется ввод 2,3 ГВт традиционной генерации. В числе проектов: строительство турбоагрегата и котлоагрегата Усть-Каменогорской ТЭЦ, ввод пяти ГТУ на Атырауской ТЭЦ, строительство двух ГТУ ТОО «Батыс Пауэр», ввод ТЭЦ в Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорске и первого блока Экибастузской ГРЭС-3.

Также развивается возобновляемая энергетика. Планируется ввод объектов ВИЭ на 2,2 ГВт в 2028 году и 2,8 ГВт в 2029 году.

За счет реализации крупных проектов в традиционной и «зеленой» энергетике ожидается существенное увеличение генерирующих мощностей Казахстана и выход энергосистемы на устойчивый профицит в 2029 году.