В Астане обсудили развитие рынка полимерных трубопроводов в рамках Нацпроекта МЭКС

В Астане состоялся круглый стол, посвященный развитию рынка полимерных трубопроводов и расширению их применения при модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, отраслевых объединений, отечественных производителей, строительных и проектных организаций, а также представители нефтегазохимической отрасли.

Директор Департамента нефтегазохимии и технического регулирования Министерства энергетики Темирлан Уркумбаев отметил важность формирования устойчивого внутреннего спроса на отечественную продукцию и развития последующих переделов нефтегазохимического сырья.

По его словам, реализация крупных инфраструктурных проектов создает дополнительные возможности для расширения производства, привлечения инвестиций и развития более глубокой переработки полимеров внутри страны.

Участники обсудили перспективы применения полимерных трубопроводов в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и других объектах коммунальной инфраструктуры.

Также обсуждены меры поддержки отечественных производителей и перспективы развития производства полиэтилена и продукции на его основе.

По итогам круглого стола отмечена важность дальнейшего взаимодействия государственных органов, бизнеса и отраслевых объединений для развития рынка полимерных трубопроводов, повышения доли отечественной продукции и ее эффективного применения при модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.