Казахстан и Европейский инвестиционный банк обсудили сотрудничество в энергетике

В Астане состоялась встреча Вице-министра энергетики Ержана Ертаева с Вице-президентом Европейского инвестиционного банка Мареком Мора.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в энергетической сфере, включая вопросы энергетической безопасности, развития и модернизации инфраструктуры, энергетического перехода и расширения использования возобновляемых источников энергии.

Особое внимание было уделено перспективам реализации совместных энергетических проектов, привлечению инвестиций и возможностям технического и экспертного содействия со стороны Европейского инвестиционного банка.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам развития регионального энергетического сотрудничества и реализации крупных инфраструктурных проектов, имеющих значение для устойчивого развития энергетического сектора.

Отмечена важность дальнейшего взаимодействия с международными финансовыми институтами и европейскими партнерами в целях привлечения финансирования, обмена опытом и внедрения современных подходов в энергетике.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и дальнейшем развитии сотрудничества в энергетической сфере.