Искусственный интеллект в ТЭК принесет около 23 млрд теңге эффекта в год

Экономический эффект от внедрения решений на основе искусственного интеллекта в топливно-энергетическом комплексе составит порядка 23 млрд теңге. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, представляя подходы к внедрению цифровых технологий, которые позволят перейти от реагирования на возникающие проблемы к их прогнозированию. В рамках стратегии Digital Qazaqstan Министерство энергетики до 2029 года реализует 20 мероприятий по трем ключевым направлениям – цифровые двойники, искусственный интеллект и киберфизическая безопасность. В результате ожидается снижение аварийности на объектах на 25%, сокращение потерь энергетических ресурсов – до 90%. В сфере искусственного интеллекта сформирован портфель из 45 проектов, 34 из которых находятся на стадии внедрения. В нефтегазовой отрасли ИИ применяется для планирования оборота нефтепродуктов с точностью до 85%, экономический эффект составляет до 22,5 млрд теңге в год. В газовой отрасли технологии используются для прогнозирования потребления с точностью до 86% и эффектом 300 млн теңге в год. Еще 370 млн теңге ожидается получить за счет решений в сфере производственной безопасности.

«Совокупный экономический эффект трех решений составляет порядка 23 млрд теңге в год»,

– подчеркнул Ерлан Аккенженов. До конца года Министерство энергетики совместно с уполномоченным государственным органом планирует утвердить приоритетный реестр решений на основе искусственного интеллекта. Это позволит предприятиям масштабировать успешные проекты на всю отрасль. Цифровые двойники позволят объединять данные о производственных объектах и заранее оценивать последствия принимаемых решений. Пилотный проект на месторождении «Эмбамунайгаз» объединяет данные о пласте, скважинах и производственной инфраструктуре. При масштабировании решения дополнительная добыча нефти может составить до 2,9 млн тонн. В Астане разрабатывается цифровой двойник энергетического комплекса города, ожидаемая экономия топлива – более 2,5%. Обеспечение киберфизической безопасности включает защиту технологических систем от киберугроз и физическую защиту объектов. В 2026 году на базе Казахского национального университета проведены первые отраслевые киберучения ENERFORT 2026 с участием более 120 специалистов, которые планируется проводить ежегодно. Отдельное направление – онлайн-мониторинг состояния оборудования. Долю основного оборудования, подключенного к такому мониторингу, планируется увеличить с 20% в 2026 году до 70% в 2028 году. Это позволит заблаговременно выявлять неисправности и планировать ремонт. Одновременно будет расширяться прослеживаемость энергетических ресурсов от производства до потребления – с 20% в 2026 году до 80% в 2028 году. Для этого предусматривается внедрение учета движения нефти и нефтепродуктов от скважины до АЗС. @KZgovernment