Какие проекты в углехимии дадут импульс экономике?

В Казахстане формируется новое перспективное направление промышленности — углехимия, ориентированная на глубокую переработку угля и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время в отрасли начата реализация трех крупных инвестиционных проектов.

В Карагандинской области реализуется проект по строительству завода по производству металлургического кокса мощностью 1 млн тонн в год. С китайским инвестором подписано соглашение об инвестициях.

В Павлодарской области ТОО «Naz Dan Group» реализует проект по производству дизельного топлива из угля мощностью 100 тыс. тонн в год. Компании выдана лицензия на недропользование.

Аналогичный проект мощностью 100 тыс. тонн в год реализуется в Карагандинской области ТОО «Alfa Plast». Выдана лицензия на недропользование.

Для системного развития углехимической отрасли Министерством энергетики совместно с углехимическими и угледобывающими компаниями, а также другими заинтересованными организациями разработан проект Дорожной карты по развитию углехимической промышленности Казахстана на 2026–2031 годы.

В проект Дорожной карты включены ряд перспективных проектов глубокой переработки угля. В частности, в Карагандинской области планируется развитие коксохимического кластера на базе АО «Qarmet», предусматривающего переработку до 200 тыс. тонн смолы в год, производство до 35 тыс. тонн бензола и очистку коксового газа.

В Абайской области ТОО «Samal Commodities» планирует производство 300 тыс. тонн аммиака и 520 тыс. тонн карбамида.

В Павлодарской области ТОО «Каз Недро Ресурс» рассматривает производство 100 тыс. тонн дизельного топлива в год на базе месторождения Сарыколь.

Развитие углехимии позволит перейти от преимущественно сырьевой модели использования угля к производству продукции более высокого передела.