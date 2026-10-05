Минэнерго подписало соглашение об урегулировании спора по месторождению Дунга

Астана, 5 октября 2026 года – В Астане состоялось подписание Соглашения об урегулировании спорных вопросов по Договору о разделе продукции (ДРП) месторождения Дунга.

Документ подписали Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов и заместитель Председателя Правления АО НК Казмунайгаз Руслан Балыкбаев при участии представителей Полномочного органа ТОО «PSA» и Оператора проекта Dunga Operating GmbH. В дальнейшем соглашение будет направлено на подписание иностранным партнерам консорциума — Oman Oil Company Limited и PTTEP Corporation.

Подписанное соглашение ставит окончательную точку в многолетних разногласиях сторон, касавшихся возмещаемости отдельных исторических затрат Контрактора. Достигнутые договоренности предусматривают выплату согласованной финансовой компенсации в пользу Казахстана, а также создание условий для продолжения масштабных инвестиций в разработку актива.

Урегулирование спора позволяет перейти к практической реализации нового Плана разработки месторождения на 2026–2039 годы. Документ предусматривает добычу 67,4 млн баррелей нефти и привлечение масштабных капитальных и операционных инвестиций.

«Месторождение Дунга обладает высоким потенциалом и имеет стратегическое значение для энергетической отрасли страны. Развитию проекта долгое время препятствовали накопившиеся спорные вопросы по невозмещаемым расходам. Достигнутые договоренности позволяют защитить экономические интересы государства без длительных судебных процедур и открывают дорогу новому инвестиционному циклу. Подписание соглашения станет основой для рационального и долгосрочного освоения недр с ощутимой отдачей для нашей экономики», — подчеркнул Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

Достигнутый консенсус подтверждает приверженность Казахстана поддержанию стабильного и предсказуемого инвестиционного климата. Казахстанская сторона последовательно выступает за открытый диалог, позволяющий находить взаимоприемлемые решения с учетом национальных приоритетов и интересов международных партнеров, работающих в стране с 1994 года.