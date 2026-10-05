В области Абай развиваются проекты ВИЭ на 160 МВт

В области Абай активно развивается направление возобновляемых источников энергии (ВИЭ), основанное на использовании природного потенциала региона — энергии ветра и солнечного излучения.

На сегодняшний день в регионе действуют 8 объектов ВИЭ общей установленной мощностью 159,7 МВт.

Из них:

7 ветровых электростанций — 129,7 МВт;

1 солнечная электростанция — 30 МВт.

Особое место занимает ветровая энергетика. Крупнейшим объектом региона является ветровая электростанция «Абай-1» мощностью 100 МВт, расположенная в Аягозском районе.

Также в области функционируют ветровые энергетические объекты «Винд Чарск», «ВЭС-Чарск», «Чарск Ветер», DES Consulting, Ventum Energy и EastWindEnergy.

Солнечная энергетика представлена электростанцией «Жангиз Солар» мощностью 30 МВт, расположенной в Жарминском районе.

Вместе с тем в области продолжается работа по реализации и проработке новых проектов в сфере ветровой и солнечной энергетики, что создает дополнительные возможности для дальнейшего развития «зеленой» энергетики региона.

Территориальный департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по области Абай в рамках своих полномочий осуществляет государственный энергетический надзор и контроль за соблюдением требований законодательства в сфере электроэнергетики.