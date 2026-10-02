Минэнерго представило на AI & Digital Bridge 2026 комплекс цифровых решений для энергетики

Астана, 2 октября 2026 года. Министерство энергетики в рамках AI & Digital Bridge 2026 представило комплекс технологических решений, направленных на цифровую трансформацию, повышение эффективности и надежности энергетической отрасли.

В рамках единой технологической концепции объединены четыре взаимосвязанных направления: проектирование энергообъекта с применением искусственного интеллекта, управление в режиме реального времени, квантовая защита каналов передачи данных и решения по защите критической инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов.

Такой подход демонстрирует возможности комплексного применения цифровых технологий на различных этапах жизненного цикла энергообъекта - от проектирования и оперативного управления до обеспечения информационной и физической безопасности.

Направление AI-проектирования представлено PowerChina Chengdu. Искусственный интеллект используется для расчета площадки и параметров энергообъекта еще до начала строительства. В рамках данного направления также предусматривается создание совместного R&D-центра с КазНУ им. Аль-Фараби.

Rauda Technologies с использованием платформы Palanor представляет решения для мониторинга и управления энергосистемой в реальном времени. Система позволяет фиксировать отклонения в момент их возникновения и формировать варианты реагирования, при этом окончательное решение подтверждает диспетчер.

Отдельный блок посвящен защите данных. Qubitera совместно с Казахстанско-Сингапурским центром квантовых технологий КазНУ им. Аль-Фараби реализует пилотный проект по защите каналов передачи данных энергообъектов квантовыми методами. Проект ориентирован на повышение защищенности критически важных каналов передачи информации с учетом перспективных вычислительных угроз.

Решения Dominor Partners направлены на защиту критической инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов. Вокруг энергообъекта формируется контур обнаружения, распознавания и реагирования на потенциальные угрозы, при этом решение о способе реагирования принимает оператор.

Отдельно Министерство энергетики представляет инициативу KMG.AIAN. Она предусматривает объединение четырех звеньев оборота нефтепродуктов - добычи, транспортировки, переработки и реализации - в единый топливный баланс страны. Такой подход позволяет заранее выявлять потенциальные риски дефицита в отдельных регионах и использовать данные для принятия управленческих решений.

Цифровая трансформация энергетики предполагает переход от отдельных технологических решений к их комплексному применению. Искусственный интеллект, современные системы управления и новые инструменты защиты данных должны способствовать повышению надежности инфраструктуры и эффективности принимаемых решений. Представленные проекты позволяют продемонстрировать практические возможности таких технологий и оценить перспективы их дальнейшего применения в энергетической отрасли.

Министерство энергетики продолжает работу по внедрению современных цифровых решений, развитию инструментов анализа данных и искусственного интеллекта, а также укреплению технологической устойчивости топливно-энергетического комплекса.