Как Казахстан планирует довести уровень газификации до 80%?

Для достижения уровня газификации населения Казахстана до 80% Министерство энергетики предусматривает комплексное развитие магистральной газотранспортной инфраструктуры, региональных сетей и ресурсной базы.

Ключевыми проектами, которые обеспечат дальнейшее расширение газоснабжения регионов, станут:

«Ишим – Астана». Проект имеет стратегическое значение для газификации северных регионов. Его реализация позволит обеспечить надежное газоснабжение Астаны, Кокшетау и Петропавловска.

Вторая нитка «Бейнеу – Бозой – Шымкент». Проект позволит увеличить пропускную способность газотранспортной системы и обеспечить растущий спрос на газ в южных и центральных регионах страны.

Магистральный газопровод КС-14 – Костанай. Предусматривается строительство газопровода от компрессорной станции КС-14 в Актюбинской области до города Костанай, а также нового компрессорного цеха на площадке КС-14. Проект обеспечит надежное газоснабжение Костанайской области и создаст дополнительные возможности для газификации северных регионов.

«Талдыкорган – Ушарал». Газопровод протяженностью около 302 км обеспечил газом населенные пункты Жетісуской области и создал возможность дальнейшего расширения газификации до 84 населенных пунктов. Проект введен в эксплуатацию в 2025 году.

Региональные проекты газификации. Продолжится строительство подводящих и распределительных газовых сетей в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Костанайской, Карагандинской и других областях.

Реализация этих проектов позволит существенно изменить структуру газоснабжения страны.

Таким образом, развитие магистральной и региональной инфраструктуры позволит повысить надежность газоснабжения, увеличить пропускную способность газотранспортной системы и снизить зависимость отдельных регионов от одного маршрута или источника газа.

Комплексная реализация этих проектов является важным условием для достижения целевого уровня газификации Казахстана в 80%.