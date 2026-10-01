К трудовым вершинам: в Миннацэкономики чествовали ветеранов отрасли

За сегодняшней работой Министерства стоит многолетний труд людей, которые внесли свой вклад в развитие экономики страны, становление системы стратегического планирования и государственного управления, а также в формирование профессиональной культуры и рабочих процессов.

1 октября – в Международный день пожилых людей в Министерстве национальной экономики поздравили ветеранов отрасли. Трое специалистов, посвятивших многие годы своей жизни работе на благо страны, были награждены медалью «Еңбек ардагері».

Махуза Шуканова посвятила экономике и стратегическому планированию более 37 лет. За годы работы она принимала участие в разработке стратегических документов развития страны, планов по реализации Посланий Главы государства и Общенациональных планов, а также в мониторинге их исполнения. Ее профессиональный опыт и знания внесли вклад в развитие системы государственного стратегического планирования.

Общий трудовой стаж Гульбакыт Досановой превышает 43 года, более 24 из них связаны с экономической сферой. Много лет она работала в направлении контроля и документационного обеспечения Министерства, способствуя укреплению исполнительской дисциплины, совершенствованию документооборота и своевременному выполнению государственных поручений. Сегодня она продолжает работать в системе Министерства.

Трудовой путь Любови Крупы начался в 1977 году. Многие годы она посвятила экономике, ценовой политике и регулированию естественных монополий. Принимала участие в совершенствовании механизмов формирования и регулирования тарифов, государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и защиты интересов потребителей.

За этими тремя историями – десятки лет профессионального труда, огромный опыт и вклад в развитие страны. Их трудовой путь – часть истории Министерства, а знания и опыт – ценный ориентир для молодых государственных служащих, которые сегодня продолжают эту работу.

Руководитель аппарата Министерства Аскар Биахметов поздравил ветеранов с праздником и поблагодарил их за многолетний труд и вклад в социально-экономическое развитие страны.

«За вашими плечами – годы честного труда, большой профессиональный опыт и вклад в развитие нашей страны. Вы создавали то, на чем сегодня строится наша работа, и своим примером показывали молодому поколению, что значит ответственно служить своему делу. Спасибо вам за ваш труд и преданность профессии», - отметил он.

Уважаемые ветераны!

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия и мира вашим семьям.