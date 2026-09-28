Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с региональным директором Всемирного банка по вопросам благосостояния в регионе Европы и Центральной Азии Абебе Адугна. Стороны обсудили текущую экономическую ситуацию, дальнейшие направления реформ, развитие инфраструктуры и перспективы сотрудничества.

Серик Жумангарин отметил стратегический характер партнерства Казахстана с Группой Всемирного банка. За 33 года сотрудничества при поддержке Банка реализовано более 50 проектов на общую сумму свыше $8 млрд в сферах транспорта, образования, охраны окружающей среды, зеленых технологий и цифровизации.

Абебе Адугна отметил позитивную динамику экономики Казахстана, в том числе в части роста и инвестиционной активности.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития инфраструктуры и механизмы ее финансирования. Представители Всемирного банка подчеркнули, что инвестиции в инфраструктуру важно сопровождать институциональными и регуляторными реформами, которые повышают их эффективность и создают условия для роста производительности и инноваций.

Серик Жумангарин подчеркнул, что Казахстан рассматривает развитие инфраструктуры не только с точки зрения внутренних потребностей, но и в региональном контексте. Речь идет о дальнейшем развитии транспортных маршрутов, связывающих Центральную Азию с другими регионами.

«Инфраструктура Казахстана – это лишь первый шаг к созданию большой единой инфраструктурной цепочки Центральной Азии. Речь идет не только об улучшении наших внутренних дорог и железных дорог. Нам необходимо сделать так, чтобы все эти дороги были прибыльными для нас и соседних стран», — отметил Серик Жумангарин.

Всемирный банк подтвердил готовность продолжить работу с казахстанской стороной над механизмами финансирования инфраструктуры с учетом международного опыта.