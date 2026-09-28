В правительстве рассмотрели предварительные итоги развития экономики за 9 месяцев

На заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели предварительные результаты роста экономики за 9 месяцев.

Основными драйверами роста ВВП по-прежнему являются строительство, обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, торговля и сельское хозяйство.

В обрабатывающей промышленности по итогам января–сентября ожидается сохранение роста ИФО. Основной вклад обеспечивают машиностроение и химическая промышленность.

По итогам 8 месяцев 2026 года в машиностроении выпуск легковых автомобилей вырос на 34,2% и достиг 117,2 тыс. единиц. Производство грузовой и специальной техники увеличилось на 18,5%, железнодорожных платформ – на 76,6%, пассажирских вагонов – на 40,9%. В химической промышленности производство серной кислоты выросло на 4%, полипропилена – на 24,5%, аммофоса – на 10,3%.

При этом в металлургии ИФО сохраняется на уровне 97,5%. Для улучшения показателей принимаются меры по расширению сырьевой базы. Ведутся переговоры с потенциальными поставщиками внутри страны и за рубежом.

Серик Жумангарин заслушал информацию о принимаемых мерах министерства промышленности и строительства совместно с министерством торговли и интеграции по обеспечению предприятий дополнительными объемами сырья. По итогам обсуждений поручил продолжить работу по расширению сырьевой базы для металлургической отрасли.

Положительная динамика сохраняется и в строительстве. В январе-августе объем строительных работ составил 6,1 трлн теңге, или 115,6% к аналогичному периоду прошлого года. Рост отмечен в 18 регионах. По итогам 9 месяцев прогнозируется увеличение объемов строительных работ. Одновременно сохраняется рост в жилищном строительстве: за 8 месяцев введено 11,3 млн м2 жилья, что на 3,6% больше прошлогоднего показателя. По итогам девяти месяцев прогнозируется ввод 12,8 млн м2 жилья.

Положительную динамику сохраняет транспортно-логистический сектор. Основной вклад в рост грузоперевозок обеспечат железнодорожные перевозки зерна и угля. Объем перевозок зерна достиг 13,6 млн тонн, увеличившись на 3 млн тонн, угля – на 1,1 млн тонн, железной руды – на 2,8 млн тонн. Динамику также поддержат сохранение объемов транспортировки нефти и газа и реализация инфраструктурных проектов.

Существенный вклад в рост экономики продолжает вносить торговля. ИФО торговли за январь-август составил 106%, оборот достиг 51,5 трлн теңге. По итогам 9 месяцев прогнозируется устойчивый рост. Основной вклад обеспечивает оптовая торговля, где оборот составил 34,7 трлн теңге, в том числе за счет роста торговли металлургической продукцией, зерном и топливом. В розничной торговле оборот достиг 17 трлн теңге, при этом наиболее высокие темпы отмечены по продовольственным товарам.

Отдельно на совещании рассмотрены вопросы развития торговли в регионах. Вице-премьер поставил перед акиматами задачу обеспечить качественную реализацию региональных дорожных карт развития торговли в соответствии с поручением Премьер-министра.

В агропромышленном комплексе по итогам января-сентября ожидается устойчивый рост сельского хозяйства. Положительная динамика, согласно прогнозам, сохранится и до конца года. Основной вклад обеспечит растениеводство за счет увеличения валового сбора масличных культур, темпы уборки которых в этом году выше прошлогодних. В животноводстве рост будет поддержан увеличением производства молока за счет выхода на проектные мощности введенных современных молочно-товарных ферм, а также ростом производства мяса благодаря льготному кредитованию откормочных площадок.

Дополнительный вклад в рост экономики вносит пищевая промышленность. По итогам января-сентября ожидается положительная динамика производства за счет ввода новых мощностей и расширения выпуска на действующих предприятиях.

В завершение Серик Жумангарин подчеркнул, что на исходе трех кварталов важно обеспечить выполнение прогнозных показателей по всем ключевым отраслям.

«Наша задача до конца года – не в форсировании темпов, а в четком выполнении утвержденных графиков работ. За 8 месяцев практически все основные ресурсы уже распределены и необходимые резервы созданы. Теперь задача заключается в их эффективном использовании, своевременном и качественном освоении средств и соблюдении намеченных графиков работ в ключевых отраслях. Основное внимание должно быть на производственных цепочках, чтобы созданные мощности были обеспечены необходимыми ресурсами и комплектующими», — подвел итоги штаба вице-премьер.

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