Казахстан расширяет сотрудничество с Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций

Курултай принял в двух чтениях закон «О ратификации Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций».

Согласно документу, финансируемые Банком проекты теперь будут реализовываться на основании его правил. А именно соблюдение требований в отношении антикоррупционной деятельности, банковских практик, выделения средств, осуществления финансового контроля, раскрытия информации, проведения закупок, а также экологических и социальных стандартов.

Таким образом, Рамочное соглашение создает в Казахстане единые правовые нормы для будущих проектов АБИИ, что позволит не прописывать одни и те же требования для каждого нового проекта отдельно и снизит юридические риски в будущем.

Главные задачи документа – расширение инструментов финансирования инфраструктурных проектов, определение приоритетных секторов финансирования и оптимизация процедуры реализации проектов.

Ратификация соглашения предоставляет Казахстану возможность привлечения инвестиций для финансирования проектов в сферах транспорта, энергетики, цифровых связей и других секторах экономики.