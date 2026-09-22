Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин посетил фронт-офис в первый день его работы и ознакомился с новым форматом поддержки бизнеса.

Единый фронт-офис объединяет инструменты поддержки организаций группы «Байтерек» по принципу «единого окна». Здесь предприниматели могут получить консультацию, подобрать подходящий инструмент поддержки, подать заявку, оформить сопровождение проекта вплоть до рассмотрения финансирования.

Фронт-офисы будут работать во всех регионах Казахстана на базе филиалов Фонда «Даму». Для предпринимателей из отдаленных районов и сел предусмотрены мобильные офисы – автобусы, на которых специалисты планируют выезжать в районы. Таким образом, получить необходимую консультацию и поддержку можно будет без поездки в областной центр, в том числе в регионах, где отдельные институты развития не имеют собственных представительств.

Консультанты фронт-офисов намерены предоставлять информацию по инструментам поддержки организаций группы «Байтерек»:

Фонда развития предпринимательства «Даму» – льготное кредитование, субсидирование процентной ставки, гарантирование и нефинансовые меры поддержки малого и среднего бизнеса;

Банка Развития Казахстана – финансирование крупных инвестиционных проектов;

Qazaqstan Investment Corporation – инструменты прямых инвестиций и венчурного финансирования;

Экспортно-кредитного агентства Казахстана – страхование экспортных кредитов;

Фонда развития промышленности – льготное и лизинговое финансирование для модернизации предприятий.

«Сегодня наши специалисты работают не только с инструментами Фонда, но и помогают подобрать решения других организаций холдинга «Байтерек». По сути, региональная сеть «Даму» становится единой точкой доступа к широкому спектру финансовых и нефинансовых инструментов – от льготного кредитования и гарантий до инвестиционного финансирования, экспортного страхования и лизинга», — рассказал председатель правления фонда «Даму» Фархат Сарсекеев.

Технический запуск единого фронт-офиса состоялся в феврале текущего года. За это время консультанты приняли порядка 30 тыс. обращений предпринимателей. Через фронт-офис сопровождено и профинансировано 1250 проектов.

На базе единого фронт-офиса также в пилотном режиме работают Центры поддержки и сопровождения бизнеса. Их задача – содействие предпринимателям в решении конкретных вопросов, требующих взаимодействия с государственными органами, финансовыми институтами и другими организациями.

Специалисты Центров проводят первичный анализ проблемы и определяют возможные пути ее решения. При необходимости к работе подключаются профильные государственные органы, финансовые институты, акиматы и организации группы «Байтерек». Пилотный проект охватывает Астану, Алматы, Шымкент, Северо-Казахстанскую и Актюбинскую области.

«Важно, что такая поддержка доступна во всех регионах страны. Мы планируем масштабировать программу «Іскер аймақ» на села, сделав подход к поддержке предпринимателей более адресным. И здесь большую роль должны сыграть региональные филиалы и мобильные фронт-офисы «Даму». Задача консультантов – сопровождать бизнес на всех этапах становления и развития. Еще одно важное направление – Центры поддержки и сопровождения бизнеса. Нередко предприниматель сталкивается с конкретной проблемой, но не знает, куда обратиться и как ее решить. Именно для таких ситуаций создаются эти центры. Пока они работают в пилотном режиме в пяти регионах страны», — отметил Серик Жумангарин.